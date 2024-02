Klopp sulle condizioni di Thiago: “Non sembra niente di grave, ma non ci voleva un nuovo stop”

Jurgen Klopp è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di campionato contro il Burnley. Il tecnico del Liverpool ha fatto il punto sulle condizioni di Thiago Alcantara, nuovamente infortunato: “La sua situazione, ovviamente, non è bella. Tutto sembrava fantastico in allenamento ma poi ha avuto un infortunio muscolare e non sappiamo ancora fino a che punto. Non è una bella notizia né per lui né per il club. Rientrerà prima del termine della stagione? Sì, ma in realtà non ci abbiamo pensato in questo momento. Abbiamo solo guardato l’infortunio e fatto una valutazione completa. Non è un grosso infortunio, sicuramente. Ma è qualcosa di cui nessuno aveva bisogno”.

Foto: Twitter Liverpool