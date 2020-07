Klopp sul record di punti: “Non mi interessa, voglio solo vincere le partite”

Il tecnico del Liverpool, Jurgen Klopp, ha rilasciato un’intervista alla BBC. Di seguito alcune delle sue dichiarazioni.

“Il record di punti non è importante, a me non mi interessa affatto, quello che voglio è vincere le partite. Per uno sportivo potrebbe anche essere importante ma siamo campioni. Attualmente abbiamo 92 punti e la scorsa stagione ne abbiamo fatti 5 in più rispetto a oggi, è incredibile.”

Foto: Twitter ufficiale Liverpool