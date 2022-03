Jurgen Klopp , tecnico del Liverpool, ha parlato della situazione contrattuale di Mohamed Salah.

Queste le sue parole: “Non sono su Twitter e questo è un ottimo motivo per non esserci. Non so se ci siano reazioni di alcun tipo ma non sono preoccupato per il rinnovo di Momo. Le parti sono in contatto. Di una cosa sono certo, non avrei dovuto parlarne, mi avete messo in trappola”.