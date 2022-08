Klopp sul Barcellona: “Non capisco. Se non hai i soldi, non spendi”

Intervistato da Kicker, il tecnico del Liverpool, Jurgen Klopp, ha parlato del delicato che sta vivendo il Barcellona dal punto di vista finanziario: “È una cosa che non capisco per diversi motivi. Se mi dici che non ci sono soldi, io non spendo più. Ho avuto per due volte la carta di credito vuota, per fortuna sono passati alcuni anni. Da tifoso di calcio non capisco. L’unico club che stava per vendere lo stadio e i diritti tv era il Borussia Dortmund, poi per fortuna all’ultimo è arrivato Watzke e ha salvato tutto. Non so se c’è uno come lui al Barcellona”.

Foto: Twitter Klopp