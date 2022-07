Klopp su Salah: “Le cose più belle sono quelle che si fanno più attendere. Il meglio deve ancora venire”

Anche mister Jurgen Klopp ha commentato al sito ufficiale del Liverpool il rinnovo di contratto di Mohamed Salah. Queste le dichiarazioni del tecnico dei Reds: “Sono veramente contento, il rinnovo di Salah è la miglior decisione possibile per noi e per lui. Salah appartiene al Liverpool, appartiene a questa gente. C’è voluto un po’ di tempo per trovare un accordo, ma va bene così. Le cose più belle necessitano sempre di un po’ di tempo. Salah è uno dei migliori calciatori al mondo, ringrazio la società per averlo blindato. Sono convinto che i migliori anni della carriera di Momo debbano ancora venire”.

Foto: twitter Liverpool