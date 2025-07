Klopp su Jota: “Ho il cuore a pezzi. Momento non facile, deve esserci un disegno più grande”

03/07/2025 | 14:45:09

Jurgen Klopp, ex allenatore del Liverpool, che ha voluto fortemente Diogo Jota alla sua corte, ricorda l’attaccante portoghese, scomparso in maniera drammatica in mattinata.

Queste le parole del tecnico tedesco: “Questo è un momento in cui faccio fatica! Ci deve essere uno scopo più grande! Ma non riesco a vederlo! Ho il cuore spezzato nel sentire della scomparsa di Diogo e di suo fratello André. Diogo non era solo un giocatore fantastico, ma anche un grande amico, un marito e padre amorevole e premuroso! Ci mancherai tantissimo! Tutte le mie preghiere, i miei pensieri e la mia forza a Rute, ai bambini, alla famiglia, agli amici e a tutti coloro che li hanno amati! Riposate in pace – Amore”.

Foto: sito Liverpool