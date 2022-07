Klopp su Carvalho: “E’ un vero talento. Non vedo l’ora di lavorare con lui”

Jurgen Klopp, tecnico del Liverpool, ha parlato sul sito ufficiale del club per descrivere l’ultimo acquisto dei Reds, il giovane Fabio Carvalho.

Queste le sue parole: “È un vero talento non trovate. È un giocatore di personalità e non ha paura di tentare la giocata. Un giocatore versatile, una minaccia per gli avversari su tutto il fronte offensivo. Non c’è bisogno di dirlo, ma vale la pena ricordare che servirà tanta pazienza: sappiamo cosa è in grado di fare, è il motivo per cui abbiamo fatto di tutto per ingaggiarlo. Qui troverà l’ambiente perfetto per imparare e migliorarsi. Nello spogliatoio troverà i migliori insegnanti del mondo che lo aiuteranno ad ambientarsi e ad adattarsi. Non vedo l’ora di lavorare con lui e di vederlo in campo con la maglia del Liverpool”.