Klopp: “Spero che l’Atletico non prenda Cavani. La Coppa d’Africa? Un problema, ecco perché”

Jurgen Klopp, tecnico del Liverpool, ha parlato in conferenza stampa soffermandosi anche sul possibile trasferimento di Cavani all’Atletico, prossimo avversario dei Reds negli ottavi di finale di Champions League. Queste le sue parole riportate da AS: “Penso che Morata e Joao Felix siano già abbastanza pericolosi da soli. Diego Costa non ci sarà all’andata, ma forse potrebbe recuperare per il ritorno. L’Atletico è già abbastanza forte, spero che non acquistino Cavani… La Coppa d’Africa spostata in inverno? Ho grande rispetto per quella competizione, l’ho seguita spesso perché ci sono giocatori interessanti. Ma giocare in mezzo alla stagione è un problema evidente e non aiuterà i giocatori africani. Ovviamente non venderemo Mané e Salah per questo, ma le squadre che vogliono comprare un giocatore africano dovranno tenere in conto che non giocheranno per tutto il mese di gennaio”.

Foto: sito ufficiale Liverpool