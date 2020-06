Klopp: “Spero che Götze trovi un club che gli dia continuità, solo così può tornare ai suoi livelli”

Intervistato da SKY Deutschland, Jurgen Klopp, attuale tecnico del Liverpool, ha spiegato cosa servirebbe – secondo lui – per rilanciare la carriera di Mario Götze: “Mario probabilmente avrà bisogno di giocare un po’ di partite di seguito. Ha bisogno di un club che gli dia la sensazione di non essere costretto a cambiare il mondo in ogni partita. Al contrario, deve giocare normalmente e farlo con continuità. Solo allora penso che rivedremo il vecchio Götze. Questo ovviamente non è possibile al Borussia Dortmund al momento, vista la qualità che hanno nel reparto offensivo. E quindi ha totalmente senso che Mario lasci il club. Onestamente, gli auguro tutta la fortuna del mondo. Credo che sia un calciatore eccezionale e una persona altrettanto eccezionale. Lo adoro e gli auguro sempre tutto il meglio.”

Foto: Kicker