Klopp: “Sorteggio? Non credo che Simeone stia correndo per casa pazzo di gioia”

Il Liverpool campione in carica negli ottavi di Champions se la vedrà con l’Atletico Madrid. Il tecnico dei Reds, Jurgen Klopp, ha commentato così il sorteggio ai microfoni di AS: “Avevo già immaginato di tornare a Madrid contro una delle due squadre ed è andata proprio così. In quella città abbiamo ricordi fantastici, ma questa volta affrontiamo l’Atletico sul loro campo. Osservando i vari accoppiamenti, vi sono un paio di potenziali finali già negli ottavi. Mi aspettavo un sorteggio difficile, ma non credo che Simeone stia correndo per casa pazzo di gioia dopo aver pescato il Liverpool”, ha confessato Klopp.

Foto: koptalk.com