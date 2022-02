Klopp: “Sono molto eccitato per questa gara. Presseremo l’Inter”

A meno di un’ora dalla sfida tra il suo Liverpool contro l’Inter, Jürgen Klopp ha parlato a Amazon Prime Video: “Sono molto eccitato per questa gara, ho molto rispetto per l’Inter: è cambiata tanto rispetto allo scorso anno, ma i nuovi acquisti hanno fatto bene e sono pronto per questa sfida. Ripeto, ho molto rispetto per l’Inter, ha ottimi giocatori soprattutto in attacco: è una squadra che ha molto possesso e questo ci darà la possibilità di pressarli e di recuperare palla”.

FOTO: Twitter Liverpool