Klopp sminuisce: “Ronaldo al City? Non è un affare”

Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Chelsea soffermandosi sull’addio di Ronaldo alla Juventus e sul tentativo del Manchester City di ingaggiarlo. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni:

“Cristiano Ronaldo al Manchester City? Lo guardo come un tifoso di calcio in realtà. Vediamo cosa succede. Altri club fanno queste cose, non è un affare per il futuro. Lo è solo per ora e subito. Alcuni club lavorano così”.

Foto: Twitter Klopp