Klopp si prende anche la Supercoppa UEFA: Chelsea ko, è festa Liverpool dopo i rigori

Jurgen Klopp cala il bis e si prende anche la Supercoppa UEFA. A Istanbul va in scena una finale tutta inglese tra Chelsea e Liverpool. Finale equilibrata e combattuta: apre le marcature Giroud al 36′, in avvio di ripresa pareggia il solito Mané. Si va ai supplementari e ancora il senegalese firma il sorpasso dei Reds. Al minuto 101 il portiere Adrian, sostituto dell’infortunato Alisson, abbatte Abraham e il fischietto francese Frappart, primo arbitro donna ad arbitrare una finale europea maschile, decreta il calcio di rigore con la conferma del VAR: Jorginho fa 2-2 e a decidere la contesa sono i calci di rigore. Segnano tutti, ma l’errore decisivo è proprio di Abraham che calcia centralmente e permette ad Adrian di respingere. Klopp, dopo la Champions, porta a casa la Supercoppa. Per l’emergente Franck Lampard resta comunque da salvare la buona prestazione dei Blues.

Foto: UEFA Twitter