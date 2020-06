Klopp si commuove in diretta tv: “Non ho parole, è incredibile. Chiedo scusa ai tifosi perché…”

Jurgen Klopp è diventato il primo allenatore tedesco a vincere la Premier League. Il tecnico del Liverpool, è intervenuto in collegamento ai microfoni di Sky Sports UK visibilmente commosso, queste le sue parole: “Non ho parole, quanto sta accadendo è più incredibile di quanto potessi mai pensare. Chiedo scusa ai tifosi se hanno dovuto aspettare trent’anni. Incredibile quanto sia grande la storia di questo club. Non volevo vedere la partita stasera, ma era impossibile. Mi sono anche arrabbiato perché il Chelsea non concretizzava le occasioni. Chiedo scusa se sono troppo coinvolto, dedico questa vittoria a tutta la gente che ha avuto la pazienza di aspettare. Lo dedico anche a Kenny Dalglish e a Steve Gerrard. Adesso godetevelo, è realtà. Credo sia fantastico potere essere protagonista di questo momento di grande storia del club”, ha chiuso Klopp.

Foto: Twitter SkySportsNews