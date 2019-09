Klopp: “Se dovessi scegliere il mio successore al Liverpool, prenderei Gerrard”

Nella serata di ieri, Jurgen Klopp è stato nominato come miglior allenatore della passata stagione dalla FIFA. Il tecnico tedesco è arrivato a un soffio dalla conquista della Premier con il suo Liverpool, ma è riuscito ad alzare al cielo l’ambitissima Champions League. In un’intervista a FourFourTwo, l’allenatore ha parlato di un suo ipotetico esonero e di chi vedrebbe al suo posto sulla panchina dei Reds: “Se dovessero esonerarmi domani, forse Kenny Danglish sarebbe la prima scelta per rimpiazzarmi, ma poi probabilmente prenderebbero Gerrard dal Glasgow. Se chiedi a me chi dovrebbe succedermi, ti dico Stevie. Lo aiuterei il più possibile. Se qualcuno ti prende il lavoro non è colpa sua, sei tu a non esser stato abbastanza bravo per tenerlo“.

Foto: twitter Liverpool