Klopp saluta Sturridge: “Uno dei migliori finalizzatori che abbia mai visto”

Il Liverpool saluta Daniel Sturridge e Alberto Moreno, che lasceranno il club a parametro zero. Jurgen Klopp, tecnico dei Reds, ha dedicato loro un pensiero: “Erano entrambi qui quando sono arrivato e durante questi anni hanno contribuito a stabilirci al top in Premier e in Europa. Alberto è un uomo dalla grande personalità che si riflette anche nel modo in cui gioca. Un personaggio incredibile che è sempre stato disponibile a dare tutto per i nostri colori. Forse non ha ottenuto i minuti che avrebbe meritato, ma il suo contributo non è mai diminuito. Daniel si è guadagnato il diritto di essere considerato un grande giocatore del Liverpool contemporaneo. E’ uno dei migliori finalizzatori che abbia mai visto, ha segnato gol che sembravano impossibili. Ci mancheranno ovviamente, ma possiamo dirgli addio augurandogli il meglio nel loro futuro. Ragazzi, ci lasciate da campioni europei“, ha chiuso Klopp.

Foto: Twitter ufficiale Liverpool