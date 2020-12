Klopp: “Salah scontento? No, è di ottimo umore. Avreste dovuto vederlo oggi in allenamento…”

Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool, ha parlato in conferenza stampa prima della gara di domenica prossima della sua squadra contro il West Bromwich. Interrogato sulla presunta scontentezza di Mohamed Salah, come raccontato qualche giorno fa dal suo ex compagno di Nazionale Aboutreika, ha risposto così: “Salah è di ottimo umore, è in grande forma e in un buon momento, questa è la cosa più importante per me. Non ci sono foto dell’allenamento di oggi ma se ci fossero lo vedreste ridere molto. Tutto il resto è interessante solo per i media“.

Foto: Twitter Liverpool