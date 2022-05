Klopp: “Salah e Van Dijk a riposo in vista della Champions? Non vogliamo correre rischi”

Jurgen Klopp, tecnico del Liverpool, ha parlato ai canali ufficiali del club in vista dell’ultima giornata di Premier, con la sfida al Wolverhampton e il testa a testa con il Manchester City, parlando anche delle condizioni di Salah e Van Dijk.

Queste le sue parole: “Ovviamente vorrei avere tutta la squadra a disposizione, almeno per avere tutti in panchina. Ma vediamo. La cosa migliore sarebbe poter contare su tutta la squadra. Salah? Lui, esattamente come tutti noi, non vuole correre rischi. Certo, capisco al 100% che stia lottando per il ruolo di capocannoniere di Premier League con Son ma non si devono correre rischi inutili, così come Van Dijk. Sappiamo che domani ci giochiamo un trofeo prestigioso, come la Premier, ma dobbiamo pensare anche al futuro”.