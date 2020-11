Klopp: “Salah è negativo, con l’Atalanta ci sarà”

Jurgen Klopp, intervistato da Sky Sports dopo la vittoria di ieri col Leicester in Premier League, ha confermato così il recupero di Mohamed Salah per l’importantissima sfida di Champions in programma fra due giorni con l’Atalanta.

Queste le parole di Klopp: “Salah è risultato negativo al Covid, nelle prossime ore avremo i tamponi per la gara di Champions League e credo proprio che mercoledì sarà a disposizione. Stiamo recuperando poco alla volta alcuni elementi”.