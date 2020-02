Klopp: “Record sfumato? Peccato, ma nessuno si aspettava di vincere così tante partite”

Dopo la sconfitta contro il Watford, si ferma la striscia di imbattibilità del Liverpool. Al termine del match, il tecnico Jurgen Klopp ha parlato così in conferenza stampa: “Non sono sorpreso dalla prestazione. Il 3-0 è un po duro, ma gli abbiamo dato una grande mano in questo. Congratulazioni al Watford, ha meritato. Non abbiamo giocato come volevamo. Alcune piccole cose che di solito eseguiamo bene, come le transizioni, non hanno funzionato. Sapevamo che avremmo perso una partita prima o poi. Era chiaro che sarebbe successo. Adesso dobbiamo immediatamente pensare al futuro. Non credo sia una questione di stanchezza, né credo sia un fattore. Non siamo stati convincenti, ma ciò non significa che anche la prossima volta sarà così. Il record sfumato? Non era nostra intenzione non fare il record, ma il fatto che non sia più raggiungibile non è la mia prima preoccupazione. Peccato, ma nessuno si aspettava di vincere così tante partite. Torneremo presto al 100% e vedremo dove questa percentuale ci porterà”, ha concluso Klopp.

Foto: sito ufficiale Liverpool