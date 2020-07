Klopp: “Questa vittoria è una pietra miliare. Premier? Sarà uno dei più grandi giorni della mia vita”

Intervistato in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Chelsea, gara che tra l’altro consegnerà il Trofeo della Premier League aL Liverpool, il tecnico Jurgen Klopp si è soffermato a pensare a come sarà il momento dell’alzata della coppa che tifosi, società e squadra, stanno ormai aspettando da trenta anni. Queste le parole del tecnico Reds come raccolto da TMW: “Ovviamente non lo so ancora, ma mi sono preparato un po’. Per me è davvero difficile, è una vera sfida. C’è una partita di calcio da preparare, una partita molto importante, ma non posso e non voglio ignorare che dopo quella partita, qualunque cosa accada, solleveremo un trofeo. Tutto il Liverpool ha lavorato così duramente per arrivare a questo e non voglio rovinare la festa. Quindi sarò di buonumore, sicuramente. Sarà uno dei più grandi giorni della mia vita, sarà fantastico mettere finalmente le mani su questo trofeo che tutti stavano aspettando da tanto tempo. Penso che, due o tre anni fa, nessuno avrebbe pensato che sarebbe stato possibile in così poco tempo, soprattutto per le sfide e gli avversari che abbiamo affrontato. Sono orgoglioso, questa vittoria è una pietra miliare e come tale dovremmo vederla. È un giorno importante, un giorno molto importante, ma non l’ultimo giorno molto importante per noi”.

"The boys worked so hard for it and everybody in this club worked so hard for it. I will be proud of the boys and all what we did together in this club."

It's going to be an emotional, proud and historic night at Anfield 🤩

