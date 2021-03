Klopp: “Quasi impossibile la qualificazione alla prossima Champions. Anche senza Europa non mi sentirei in bilico”

Intervistato in esclusiva per Sport Bild, Jurgen Klopp ha parlato della stagione del suo Liverpool, affermando di non essere così convinto che la sua squadra possa raggiungere la qualificazione alla prossima Champions League: “Mi piace essere ottimista, ma in campionato è quasi impossibile qualificarsi per la Champions League. Raggiungere il quarto posto sarà difficile”.

Sull’andamento della stagione sottotono, il tecnico tedesco ha evidenziato gli errori insoliti dei suoi giocatori: “Gli avversari di solito creano molte occasioni contro di noi, perché commettiamo grandi errori, errori folli che possono quasi essere definiti burlesque. D’altra parte, però, creiamo tante opportunità, siamo secondi dietro al Manchester City per occasioni potenziali ma molto lontani dai loro gol effettivi. Questo problema ci accompagna da tanto. E di solito non vinci la Champions League in una situazione come la nostra: siamo stati falcidiati da problemi e infortuni”.

Sul suo futuro con i Reds in caso di mancata qualificazione alla Champions: “Nel peggiore dei casi, lo scenario dell’anno prossimo sarà: niente Champions League, forse l’Europa League, anche se non è garantita. Significherebbe enormi perdite finanziarie per il club. Sono consapevole che in quasi tutte le società di calcio del mondo sarei chiamato in causa. Questo è del tutto normale, è la realtà, il business. Lo accetterei immediatamente. Ma a Liverpool è diverso. La proprietà, il direttore sportivo, persino i giocatori, nessuno dubita di nessuno. Saremo i primi a combattere”.

Foto: Twitter Liverpool