Klopp: “Qualificazione sfumata a Madrid, oggi loro hanno gestito la partita”

Jurgen Klopp, tecnico del Liverpool, ha parlato così al termine del match contro il Real Madrid ai microfoni della Uefa: “Abbiamo fatto una prestazione positiva rispetto all’andata, ma la qualificazione l’abbiamo persa a Madrid. Sicuramente abbiamo messo in difficoltà il Real, siamo stati aggressivi e abbiamo avuto grandissime occasioni, bastava davvero poco. Volevamo chiudere in vantaggio il primo tempo, sarebbe stato diverso. Alla fine non abbiamo segnato, con la loro esperienza sono riusciti ad abbassare il ritmo e gestire la partita”.