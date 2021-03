Klopp: “Possiamo vincere la Champions. I tifosi ci mancano ma non è una scusa per il momento negativo”

Intervenuto in conferenza stampa, Jurgen Klopp ha parlato del momento del Liverpool alla vigilia della gara di Champions League contro il Lipsia.

Queste le sue parole: “Possiamo vincere la Champions? Certo. E spiego i due motivi: la qualità e il calcio in generale. Hai sempre la possibilità di vincere la prossima partita. Siamo a metà gara, dobbiamo ancora giocare e non ho dubbi sulla mia squadra. Sono felice di avere l’opportunità di giocare subito: abbiamo avuto grandi momenti nel corso della stagione, di recente li hanno gli Spurs e il West Ham”.

Troppe sconfitte in casa: “L’ho detto 5mila volte: il calcio non sarebbe il gioco che amiamo se nessuno potesse andare allo stadio. I tifosi ci sono mancati anche perché abbiamo una delle migliori atmosfere al mondo, ma questa non dev’essere una scusa. Certamente il loro supporto in momenti difficili può aiutare. Non vedo l’ora che sia permesso al pubblico di tornare”.

Foto: Twitter Liverpool