Klopp: “Partita più aperta di quanto avremmo voluto”

Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool, ha analizzato il successo ottenuto questa sera sul campo del Benfica. Ecco quanto dichiarato ai microfoni di Sky: “Il Benfica aveva una strategia chiara, ci pressavano alti e non era facile trovare gli spazi. Dovevamo avere calma e attaccare la profondità. Loro hanno combattuto alla grande, ci sono stati minuti in cui hanno difeso molto bene e hanno avuto momenti buoni. Il 2-0 era un buon risultato su questo campo, ma non potevamo pensare che non avrebbero avuto chance. La partita è stata più aperta di quanto avremmo voluto, dovevamo mantenere equilibrio e loro hanno avuto alcune occasioni. Volevamo segnare di più, il loro portiere è stato il migliore in campo e se avessimo segnato lo 0-3 all’intervallo sarebbe stato giusto. Conosciamo meglio l’avversario, siamo a metà dell’eliminatoria e saremo pronti per il ritorno, cercando di completare l’opera in casa. Luis Diaz? È un top player e in questa atmosfera, che per lui era un derby, ha fatto molto bene. Ha preparato il secondo gol di Mané a livello mondiale. Ha segnato il terzo gol, è una gioia lavorare con lui, sono molto contento che sia sotto contratto“.

Foto: Twitter Liverpool