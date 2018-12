Klopp: “Partita incredibile, il Napoli ha sofferto il nostro pressing. Fiero dei miei ragazzi”

Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool, ha parlato dopo il successo contro il Napoli in conferenza stampa: “Sono pieno di adrenalina, è stata una partita incredibile. Abbiamo giocato col cuore e i ragazzi hanno dato davvero tutto, non ho mai visto un pressing come quello di stasera e loro hanno faticato. Potevamo segnare di più, ma il momento più difficile è stato dopo l’1-0. Noi abbiamo continuato a giocare anche nella ripresa come nel primo tempo, purtroppo non è arrivato il secondo gol, ma è bastata la rete di Salah che è stata assolutamente incredibile. E poi nel finale c’è stata la grande parata di Alisson. Sono molto fiero dei miei ragazzi. Chi affrontare agli ottavi? Io fino a stasera non sapevo nemmeno se il Liverpool sarebbe andato avanti: siamo arrivati secondi, quindi ci aspetta un’avversaria molto duro. Il Napoli? Ora può fare molto bene in Europa League anche se so benissimo che adesso loro non stanno pensando a quest’altra competizione. Stasera è cambiato tutto rispetto alla gara d’andata, al San Paolo abbiamo commesso tantissimi errori e stasera s’è vista tutt’altra squadra”.

Foto: Liverpool sito ufficiale