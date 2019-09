Klopp: “Partita emozionante. Il City? Avrebbe potuto segnare 12 gol”

Jurgen Klopp, manager del Liverpool, è intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria in casa del Chelsea per 2-1. Queste le sue parole: “È stata una bella partita tra due buone squadre. Abbiamo forzato i calci di punizione nei momenti decisivi e li abbiamo sfruttati al meglio. Nel secondo tempo abbiamo avuto almeno due occasioni per aumentare il vantaggio prima che Kanté facesse quella corsa e segnasse. Sul 2-1 ci siamo difesi bene, la partita è stata emozionante e vincendola siamo in vetta alla classifica a punteggio pieno. Ma noi lottiamo per tutto. Mané? Ha avuto un brutto colpo. Sta bene, ma ho dovuto toglierlo dal campo. Il Manchester City? Incredibile, ieri avrebbe potuto segnare 12 gol”, ha chiuso Klopp.

Foto: Mirror