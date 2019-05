Klopp: “Ora siamo più maturi. Firmino sta bene e non dovrebbe avere problemi”

Alla vigilia della finale di Champions League contro il Tottenham, il tecnico del Liverpool Jurgen Klopp ha parlato in conferenza stampa: “E’ una partita diversa dalla finale della passata stagione, è una squadra diversa rispetto alla passata finale. Domani le circostanze sono completamente diverse. Quindi non c’è nulla da imparare dalle partite precedenti. Adesso siamo più maturi. Abbiamo giocato un anno in più tutti assieme, Alexander-Arnold ad esempio ha 50 gare in più nelle gambe, abbiamo più esperienza generale. Rispetto all’anno scorso, quando anche noi siamo stati sorpresi di essere arrivati in finale, quest’anno siamo stati più consapevoli e coerenti con il nostro cammino”. Sulle condizioni di Firmino: “Sta bene, si è allenato ed è in forma. Non dovrebbe avere problemi ad essere della partita. Ma non ho intenzione di dire la formazione che ho in testa”. Una parola anche sui 26 punti di distacco tra Liverpool e Tottenham in Premier League: “Se pensassi che la mia squadra avesse un vantaggio, mi arrabbierei. Pochettino lo stesso, penso. La gente probabilmente lo può pensare, anche perché abbiamo vinto tutti e due gli scontri diretti in campionato. Il risultato però è sempre stato di 2-1 per noi, quindi sono state sempre partite combattute”. Infine sulle finali perse: “Dal 2012, a parte nel 2017, ho sempre raggiunto una finale. Sono probabilmente il detentore del record mondiale di semifinali vinte negli ultimi sette anni. Io la vedo così. Se mi vedessi come un perdente, avrei un problema”.

Foto: Twitter ufficiale Liverpool