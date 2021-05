Klopp omaggia Guardiola: “E’ il migliore al mondo. Ha una marcia in più”

Jurgen Klopp da ieri sera ha ceduto il testimone di campione d’Inghilterra a Pep Guardiola, che ha trionfato con il suo Manchester City.

Il tecnico tedesco ha reso omaggio a Guardiola in conferenza stampa: “Guardiola? Si tratta del migliore allenatore del mondo e quello che ha ottenuto è un grande successo per il quale gli faccio i mei complimenti. Gli ho mandato un messaggio ieri sera e lo stesso ho fatto con Gundogan che ho allenato ai tempi del Borussia Dortmund. E’ stato un anno difficile per il mondo intero e quello che hanno fatto finora è davvero straordinario e se dovesse vincere anche la Champions sarebbe qualcosa di clamoroso”.

Foto: Twitter Liverpool