Klopp: “Oggi dovevamo fare di più. Minamino ci sarà utile”

Il Liverpool esce sconfitto dal primo match stagionale: il Community Shield va all’Arsenal. Questo il commento del tecnico dei Reds Jurgen Klopp rilasciato ai colleghi di BT SPORT: “Avremmo meritato il pareggio, ma non siamo riusciti a concretizzare la tante occasioni create. Contro avversari forti come l’Arsenal bisogna essere più incisivi, ma oggi non ci siamo riusciti”. Poi un breve commento sul primo gol con il Liverpool di Minamino: “E’ un calciatore importante, potrà esserci utile nel proseguo della stagione. Ma, oltre alla prestazione del giapponese, ci sono stati altri segnali incoraggianti”.

Foto: Twitter Liverpool