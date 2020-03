Klopp: “Obiettivo passaggio del turno in FA Cup. Coronavirus? I tifosi del Liverpool non sono stupidi”

La prima sconfitta in Premier con il Watford ha interrotto la serie di 27 risultati utili consecutivi per il Livepool. I Reds domani torneranno già in campo per gli Ottavi di FA Cup con il Chelsea. “L’obiettivo è quello di passare il turno”, ha dichiarato alla vigilia Jurgen Klopp che giocherà la sfida di domani con il miglior undici titolare possibile: “La situazione è diversa rispetto a quella della doppia sfida contro lo Shrewsbury. Domani ci sarà la prima squadra, ma devo valuterà chi partirà dal primo minuto”.

Sul tourbillon di notizie ed ipotesi legate all’emergenza Coronavirus, il tecnico tedesco non ha dubbi: “Qualcuno mi ha addirittura chiesto se avrebbe senso bloccare il campionato.In tal caso, chi andrà a giocare la Champions League e tutto il resto? Sarebbe una bella storia per voi, alcuni giornali ci scriverebbero a lungo per vendere le copie. Ho sentito dire cose assurde, davvero esiste qualcuno che possa crederci? I tifosi del Liverpool non sono così stupidi da crederci”