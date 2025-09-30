Klopp: “Non voglio più fare l’allenatore. Non mi manca nulla”

30/09/2025 | 14:28:39

Jurgen Klopp ha parlato in un’intervista a The Athletic. Queste le sue parole:

“Se nel fine settimana aspettavo l’inizio delle partite in TV? Per niente, sono stato super contento delle prestazioni del Liverpool. Ho guardato alcune partite, ma non ho mai pensato: ‘Oh, è sabato!’. Non sapevo nemmeno a che ora iniziassero le partite. Ero semplicemente fuori, facevo sport, ci godevamo la vita, passavamo del tempo con i nipoti, cose del tutto normali, sapendo che avrei ripreso a lavorare. Ma sapevo anche che non volevo più fare l’allenatore. È quello che penso, ma non si sa mai: ho 58 anni. Se ricominciassi a 65, tutti direbbero: ‘Hai detto che non lo avresti mai più fatto!’ Ehm, scusa, quando l’ho detto ci credevo al 100%! È quello che penso adesso. Non mi manca nulla.”

Foto: X Liverpool