Klopp: “Non vedo l’ora di giocare a San Siro”

Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool, in conferenza stampa, ha analizzato il match di Champions League contro il Milan.

Ecco le sue parole: “Chiaramente bisognerà far girare i giocatori, faremo dei cambiamenti perché bisogna avere delle energie fresche in campo per fare una bella partita.”

Su Salah: “Non posso cambiarli tutti, dovremo pur sempre mettere undici giocatori. Bisogna capire la situazione , far girare i calciatori e mettere in campo la squadra migliore.”

Sul Milan: “Ibrahimovic è un gran giocatore. Ibra, Salah, San Siro? Non vedo l’ora di giocare a San Siro, è la prima volta per me. Non è la prima volta che giochiamo contro Ibra, sarà una partita per grandissimi giocatori.”

