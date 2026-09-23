Klopp: “Non vedo l’ora che arrivi la partita. La differenza con il calcio per club? Abbiamo più pressione sul piano del tempo”

23/09/2026 | 23:06:50

Il commissario tecnico della Nazionale tedesca, Jurgen Klopp, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro i Paesi Bassi. Queste le sue parole:

“Abbiamo fatto così tanto negli ultimi giorni che non abbiamo avuto il tempo di diventare nervosi. Ho ricordi positivi di questo stadio e non vedo l’ora che arrivino la partita, l’atmosfera e tutto ciò che verrà. Sono molto soddisfatto di come sono andati i primi giorni qui. La differenza tra calcio per club e nazionali? La differenza non è così grande, ma abbiamo più pressione sul piano del tempo. È molto intenso nella brevità del tempo, cosa che non si farebbe mai in un club. È tutto ciò che fai in un club, ma in un arco di tempo molto ridotto. Per sviluppare qualcosa serve tempo, ma per fare dei passi avanti occorre la disponibilità. I ragazzi sono pronti a questo, vedremo dove ci porterà”.

Foto: Sito Germania