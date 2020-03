Klopp: “Non sono preoccupato. Possiamo recuperare il vecchio smalto”

Dopo la prima sconfitta in campionato per il Liverpool, ieri sera è arrivato il KO anche in FA Cup con il Chelsea. E’ la terza sconfitta nelle ultime quattro gare per i Reds. “Ammettiamo che nelle ultime tre o quattro partite abbiamo concesso troppi gol e in situazioni molto diverse. Il problema quindi non è uno solo, ma non sono preoccupato per il nostro stato di forma”. Si dice non preoccupato il tecnico, Jurgen Klopp, che al termine del match ha proseguito: “Non abbiamo mai pensato sarebbe stata una stagione facile, un periodo facile oppure una partita facile stasera. Nulla di tutto ciò. È stato sempre chiaro che sarebbe stata dura, ed è sempre stata dura”.

Foto: Liverpool FC