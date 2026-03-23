Klopp: “Non sono in pensione. Real Madrid e Nazionale tedesca? Voci non vere”

23/03/2026 | 20:33:51

Jurgen Klopp, dirigente del gruppo Red Bull, ex allenatore di Liverpool e Borussia Dortmund, ha parlato alla Bild del suo futuro.

Queste le sue parole: “Futuro come CT della Germania? Al momento non ci penso affatto e non c’è alcun motivo per farlo. Non sono ancora a fine carriera, non ho aggiunto l’età pensionabile e chissà cosa succederà nei prossimi anni. Per ora non è previsto nulla”.

Klopp ha poi parlato dell’ipotesi di un approdo al Real Madrid: “Chi lo dice non capisce di calcio. Non mi hanno mai contattato né contattato il mio agente. È tutto solo fumo. Sono estremamente soddisfatto del mio lavoro”.

Foto: X Liverpool