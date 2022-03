Klopp: “Non siamo stati brillanti, l’Inter ci ha messo in difficoltà. L’importante era qualificarci”

Jurgen Klopp, allenatore Liverpool, ha parlato a BT Sport dopo il ko indolore di Anfield contro l’Inter in Champions.

Queste le sue parole: “Le difficoltà che abbiamo avuto sono state abbastanza vicine a quelle che mi aspettavo. L’Inter è davvero una buona squadra, preparata per questo tipo di partite. Senza giocare in modo brillante abbiamo avuto occasioni nette. Sulle due gare, va benissimo averne vinta una superando il turno. Potevamo fare meglio contro un avversario che ti rende la vita difficile. È stata una sfida molto interessante. Alla fine abbiamo perso, il che ovviamente non è bello, non siamo venuti qui per perdere una partita in casa. Ancora una volta rispetto per l’avversario, che ci ha causato molti problemi. Se stasera avessimo sfruttato le nostre occasioni, avremmo vinto questa gara. Non l’abbiamo fatto, ma ci siamo qualificati, e questo è l’obiettivo principale”.

Cosa non ha funzionato: “Contro squadre come l’Inter devi muoverti molto e passare molto la palla. Lo abbiamo fatto, ma forse non abbastanza. Non siamo stati abbastanza intelligenti. Poi nelle sfide non siamo stati abbastanza forti: abbiamo perso molti palloni semplici, cosa che può succedere”.

Foto: Twitter Liverpool