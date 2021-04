Klopp: “Non siamo solo sfortunati, siamo insicuri. I giocatori non calciano mai di prima”

In una lunga intervista a Sky Sports Uk, il tecnico del Liverpool Jurgen Klopp ha parlato del momento dei Reds: “Ci sono dei momenti in cui la fortuna ci ha voltato le spalle, ma non è solo una questione legata al caso. Se sei sfortunato così spesso, evidentemente c’è anche dell’altro. Il Liverpool deve continuare a lavorare sulla finalizzazione. Nelle ultime tre uscite, la squadra ha creato 36 occasioni per andare in gol ma ha realizzato solamente due reti. Evidentemente qualcosa non è andato per il verso giusto. Da una parte, il dato è confortante. Significa che la squadra produce gioco. Dall’altra però ci manca più di qualcosa in fase di realizzazione. E non credo sia un qualcosa che si cambi dall’oggi al domani. Sarò noioso, ma occorre lavorarci”.

Sull’involuzione: “So benissimo che non siamo ai livelli dello scorso anno e ovviamente ho studiato anche le situazioni di gioco che hanno generato gli errori, per capire se ci fosse un eccesso di egoismo. E sono giunto alla conclusione che non è così. In realtà è una questione di imprecisione legata all’insicurezza. Rivedendo le azioni appare tutto molto evidente. Non credo ma l’unica certezza in mio possesso è che i ragazzi non sono abbastanza sicuri in questo momento. Non calciano di prima. Vogliono assicurarsi che la palla sia nella posizione giusta. Lo scorso anno c’era una maggiore consapevolezza. Quando c’è autostima, si cercano delle giocate che in questo momento si evitano. Non a caso ho contato diversi tentativi dalla media distanza. In ogni caso, ogni gol sciupato è un esperimento che lascia in eredità una informazione. Dobbiamo saperla usare per migliorare ancora la prossima stagione”.

Foto: Twitter Liverpool