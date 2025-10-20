Klopp: “Non riuscivo a credere alla morte di Diogo Jota, è stato come perdere un membro di famiglia”

20/10/2025 | 18:21:09

Nel corso di una intervista concessa al podcast “The diary of a CEO“, Jurgen Klopp è tornato a parlare della morte di Diogo Jota: “Quando è morto è stato come perdere un membro della famiglia. Non riuscivo a crederci, non era possibile. Ricordo esattamente quanto tempo sono rimasto seduto senza parlare. Diogo Jota era speciale, non siamo mai preparati per queste cose. Avevo visto le foto del matrimonio, c’erano tutti i ragazzi. Non posso immaginare lo spogliatoio senza di lui. Era legatissimo a Milner e Tsimikas. Per loro due è stato impossibile gestire la scomparsa di Diogo”.

FOTO: X Liverpool