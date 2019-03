Jürgen Klopp non molla Pep Guardiola. Il Liverpool si impone sul Burnley per 4-2 grazie alle doppiette di Mane e Firmino. L’attaccante senegalese ha raggiunto quota 50 gol con la maglia dei reds. La vittoria ottenuta contro la squadra di Sean Dyche, permette al Liverpool di restare in scia e di mantenere solo un punto di distanza dal Manchester City capolista.

Foto: Twitter ufficiale Liverpool