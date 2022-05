Klopp: “Non ho mai allenato un gruppo come questo. Non sarà facile vincere il titolo ma dobbiamo crederci”

Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool, ha parlato al termine della gara vinta con il Southampton.

Queste le sue parole: “Sono soddisfatto della prova dei ragazzi. Quello che stiamo facendo soprattutto in questa seconda parte di stagione è straordinario. Contro il Chelsea c’era in campo una squadra completamente diversa, ma quelli scelti per la partita di oggi hanno fatto comunque molto bene. La mentalità è la forza di questa squadra, non ho mai allenato un gruppo come questo. Ognuno cerca di fare il massimo nel momento in cui viene chiamato in causa. Stasera è stata una partita davvero speciale: mi sono preso la responsabilità di cambiare tanti giocatori e i ragazzi hanno risposto al meglio. Ultima gara di campionato? Non sarà facile vincere il titolo, ma ci proveremo”.

Foto: Twitter Liverpool