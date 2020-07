Klopp: “Non ho alcun piano oltre il 2024, non mi vedo ad allenare fino a una certa età”

Intervistato dal Mirror, Jurgen Klopp, ha parlato del suo futuro e dei suoi piani con il Liverpool: “Non mi vedo ad allenare fino a una certa età. Quando ho iniziato questo lavoro ho pensato ‘ok, adesso iniziano 25 anni impegnativi’. Sono stato sette anni e mezzo al Mainz, sette al Borussia Dortmund e quando nel 2024 finirà il mio contratto con il Liverpool saranno 23 anni e mezzo di panchina. E non ho alcun piano al di là di quella data. Quando sarà il momento, spero di essere ancora in salute e poter dire ‘benissimo, mi è piaciuto molto fare l’allenatore, ma ora tocca agli altri’. E spero di trovarmi nella situazione di dire ‘ciao a tutti, vi amo, ma non telefonatemi per quello che riguarda il calcio’. Il mio piano è questo.”

Foto: profilo Twitter ufficiale Liverpool FC