Klopp non fa sconti: “Col Porto giocheremo per vincere. Rispettiamo sempre la competizione”

Jurgen Klopp ha parlato in conferenza stampa prima della partita col Porto. Le parole dell’allenatore del Liverpool fanno ben sperare il Milan, visto che con la qualificazione già in tasca, i Reds andranno a Porto per vincere. Per arrivare al secondo posto, i rossoneri, oltre a vincere con l’Atletico, dovranno sperare in una non vittoria del Porto.

Ecco le parole dell’allenatore: “Rispettiamo sempre la competizione, ma dobbiamo pensare anche a noi stessi e al nostro programma. Qualunque sia la formazione che scenderà in campo, giocheremo per vincere. Siamo qui per questo. Sappiamo che il Porto è motivato, abbiamo vinto 5-1 in casa loro e sicuramente saranno arrabbiati. Se domani il Porto vince può giocarsi tutto poi nell’ultima gara con l’Atletico Madrid, per questo saranno sicuramente motivati“.

Foto: Twitter Liverpool