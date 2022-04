Klopp: “Non dobbiamo sottovalutare il Villarreal, forse Juventus e Bayern l’hanno fatto”

Jurgen Klopp ha presentato la cruciale sfida casalinga di domani del suo Liverpool contro il Villarreal: “Non dobbiamo sottovalutare il Villarreal, forse Juventus e Bayern l’hanno fatto. Rispetto enormemente Emery e tutto il Villarreal. Hanno giocato una partita incredibile contro il Bayern Monaco. Hanno vari modi di stare in campo, sono difficili da affrontare. Impressionante. Dovremmo dare il nostro meglio per vincere questa partita. Quella che stiamo vivendo è una grande stagione, siamo ancora in corsa su tutti i fronti, ma non abbiamo ancora vinto niente, dunque pensiamo a concentrarci alla sfida di domani“.

Foto: Twitter Liverpool