Klopp: “Non c’è niente di positivo, non eravamo da nessuna parte. Sono amareggiato”

Intervenuto ai microfoni di TNT Sports, Jurgen Klopp ha commentato il pesante ko per 3-0 del suo Liverpool a Anfield contro l’Atalanta:”Non c’è niente di positivo da dire su questa partita sfortunatamente. L’inizio è stato buono e siamo stati sfortunati con Elliot che ha colpito la traversa e il palo. In quel momento meritavamo al 100% di essere in vantaggio. Poi la chance di Nunez è arrivata in un altro buon momento, ma ad un certo punto è diventata una partita davvero negativa e per questo dico che non c’è niente di positivo da dire. Non mi è piaciuto il nostro atteggiamento in fase di possesso, eravamo ovunque il che significa che non eravamo da nessuna parte. Non c’è stato contro pressing, abbiamo lasciato il gioco nelle loro mani”.

Poi ha proseguito: “Ora mi aspetto una reazione immediata domenica, questo è l’importante. Ora mi sento amareggiato e i ragazzi devono andare a casa a riposare. Quando ci vedremo domani inizieremo a parlare del Crystal Palace e vedremo chi potrà giocare. Non capisco come molti abbiano potuto giocare così stasera, ma a volte succede. In molti momenti i giocatori sembravano da soli, non avevano nessuno a cui passarla”.

Foto: Twitter Liverpool