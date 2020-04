Klopp: “Non avete ancora visto il miglior Liverpool. Giusto riprendere, ma senza forzare”

Jurgen Klopp, tecnico del Liverpool, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Sky Sports UK affrontando diversi temi. Queste le sue parole: “Non so quando sarà possibile riprendere, dobbiamo aspettare l’ok del governo, non possiamo forzare le cose e non lo faremo anche se il calcio può dare una mano a risollevare l’umore, a distrarre. A un certo punto ricominceremo ad allenarci ma non so ancora quando. Le vittorie? I nostri successi dipendono anche da cosa faranno gli altri, perché tutti hanno la possibilità di migliorarsi. Ma anche noi abbiamo ampi margini di miglioramento e ci lavoreremo: il Liverpool non è un prodotto finito. Abbiamo una squadra grandiosa che può fare ancora meglio” ha concluso Klopp.

Foto: Twitter ufficiale Liverpool