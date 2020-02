Klopp nella tana del Cholo: Atletico-Liverpool tra voglia di rivalsa e fame di conferme

Il countdown è già partito. Ancora poche ore e poi torna la Champions League con l’andata degli ottavi di finale. Domani si sfidano Dortmund e Psg, ma soprattutto Atletico Madrid e Liverpool, due grandi protagoniste della competizione negli ultimi anni. A Madrid andrà dunque in scena la super partita tra i colchoneros di Diego Simeone e i campioni in carica guidati da Jurgen Klopp, che torneranno proprio nello stadio – il Wanda Metropolitano – dove alzarono al cielo la scorsa Champions, nella finalissima vinta contro il Tottenham. I reds, dopo il trionfo della passata stagione, hanno fame di conferme: finora sono stati autori di una stagione strepitosa, con il titolo di Premier già in tasca (sono addirittura 25 i punti di vantaggio sul City secondo). La squadra di Klopp è diventata una macchina pressoché perfetta, in grado di conquistare 25 vittorie su 26 giornate in Premier League e staccare il pass per gli ottavi di Champions senza troppi problemi. L’Atletico, dal canto suo, sta attraversando un momento molto delicato (una sola vittoria nelle ultime 7 gare), in quella che probabilmente è la peggiore stagione degli ultimi anni: praticamente fuori dalla lotta per la Liga (i colchoneros sono quarti in classifica a -13 dal Real primo) ed è stato eliminato dalla Copa del Rey. Ecco perché la sfida di Champions rappresenta una vera e propria rivincita per la squadra di Simeone, chiamata nell’impresa di fermare la corazzata di Klopp. Certo, giocare nella tana del Cholo non è mai facile per nessuno, ma la certezza è che ci attende sarà una sfida ricca di fascino e con gli ingredienti giusti per farci divertire.

Foto: Socrates Dergi