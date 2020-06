Klopp: “Nel caso, preferirei giocare a Manchester piuttosto che in campo neutro”

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara di domani contro il Crystal Palace, Jurgen Klopp, tecnico del Liverpool, ha parlato della possibilità di vincere il titolo nel weekend contro il Manchester City. Infatti, ai Reds non basterà vincere domani, ma devono sperare che la squadra di Guardiola perda giovedì contro il Chelsea. Di conseguenza, la festa per il tanto atteso titolo potrebbe essere rimandata al weekend, proprio nello scontro diretto contro i Citizens. Per questo motivo, la gara potrebbe giocarsi in campo neutro, per problemi di ordine pubblico: “Onestamente preferirei si giocasse a Manchester, – ha detto Klopp – altrimenti sarebbe molto difficile a livello organizzativo, dato che entrambe le squadre dovrebbero cercare una soluzione e anche un hotel. A parte questo giocheremo dove ci manderanno. Preferirei a Manchester ma attendiamo comunicazioni”.

Foto: Mirror