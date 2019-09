Klopp: “Napoli? Temo l’effetto San Paolo, ma abbiamo imparato dall’anno scorso”

Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions contro il Napoli. Queste le sue dichiarazioni: “Conosciamo l’avversario, l’anno scorso abbiamo imparato tanto dalla prima alla seconda sfida al Napoli. Dovremo difendere bene, a me piace molto vedere il Napoli e la prepareremo al meglio. Non ho dubbi sulla qualità dei miei giocatori, ma sono esseri umani e può succedere sempre di tutto. Speriamo di continuare sul livello dell’anno scorso, giocando sempre a calcio e sfruttando le nostre qualità. Vogliamo restare competitivi e migliorarci. Se temo l’effetto San Paolo? Sì. Se un pareggio può andare bene ad entrambe? Non lo so, dipende da come giochiamo, accetterei anche un pareggio, ma se giochiamo meritando la vittoria vorrei vincere”, ha chiuso Klopp.

Foto: sito ufficiale Liverpool