Klopp: “Napoli? Non possiamo commettere errori, sfida complessa. Su Ancelotti e il primo posto in Premier…”

Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool, ha parlato alla vigilia della decisiva sfida contro il Napoli di Carlo Ancelotti in Champions League: “Domani non possiamo commettere gli errori mostrati finora. Col Napoli al San Paolo e a Belgrado non abbiamo giocato bene. In casa però finora abbiamo fatto bene e domani dobbiamo fare ancora meglio. Io credo che se non ci saranno decisioni arbitrali avverse riusciremo ad ottenere ciò che vogliamo. Siamo in un gruppo difficile, questo lo sapevamo, ma abbiamo ancora la possibilità di passare il turno e questo dipende da noi. Dobbiamo sfruttare il clima favorevole di Anfield e non vedo l’ora di affrontare questa partita. Il primo posto in Premier? Dobbiamo mantenere questo atteggiamento, sappiamo le partite che dobbiamo giocare e non siamo ancora a Natale. Magari ci manca un po’ di esperienza, ma sappiamo esattamente come dobbiamo giocare, cioè da Liverpool. E poi la classifica sulla sfida di domani c’entra poco. Il Napoli è un’ottima squadra, hanno un allenatore di grande esperienza come Ancelotti e può solo fare bene. Sappiamo che sarà un match complesso, loro giocano bene: sono una squadra tipicamente italiana, bravi in difesa e a contrattaccare. Non vedo l’ora di giocare”.

Foto: Liverpool Twitter